«Краснодарцы почти наказали». Антонов — о концовке матча ЦСКА с «Локомотивом-Кубань»

Капитан ЦСКА Семён Антонов прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубанью» (87:84) в матче Единой лиги ВТБ и заявил, что команда сама позволила сопернику вернуться в игру.

— ЦСКА вёл с преимуществом в 14 очков, но в концовке «Локомотив-Кубань» вас догнал. Что пошло не так?

— Провели хороший матч. 33 минуты играли в очень хороший баскетбол. Играли так, как планировали. Но, видимо, слишком рано поверили в победу. Краснодарцы почти наказали за это. Хорошо, что в решающий момент смогли проявить хладнокровие, отзащищаться и победить. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать.

— А в последнюю минуту каково было?

— По