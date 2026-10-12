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«Краснодарцы почти наказали». Антонов — о концовке матча ЦСКА с «Локомотивом-Кубань»

«Краснодарцы почти наказали». Антонов — о концовке матча ЦСКА с «Локомотивом-Кубань»
Комментарии

Капитан ЦСКА Семён Антонов прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубанью» (87:84) в матче Единой лиги ВТБ и заявил, что команда сама позволила сопернику вернуться в игру.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
87 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 24, Жан-Шарль - 14, Руженцев - 9, Уэйр - 8, Карпенко - 8, Кливленд - 6, Курбанов - 6, Астапкович - 5, Антонов - 5, Елатонцев - 2, Ганькевич, Чадов
Локомотив-Кубань: Куин - 21, Миллер - 20, Квитковских - 11, Самойленко - 10, Лопатин - 6, Покушевски - 5, Барашков - 4, Ведищев - 3, Темиров - 2, Фирсов - 2, Ворсулев, Абдулбасиров

— ЦСКА вёл с преимуществом в 14 очков, но в концовке «Локомотив-Кубань» вас догнал. Что пошло не так?
— Провели хороший матч. 33 минуты играли в очень хороший баскетбол. Играли так, как планировали. Но, видимо, слишком рано поверили в победу. Краснодарцы почти наказали за это. Хорошо, что в решающий момент смогли проявить хладнокровие, отзащищаться и победить. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать.

— А в последнюю минуту каково было?
— По