В «Локомотиве-Кубань» объяснили, чего команде не хватило в матче с ЦСКА

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение от ЦСКА (84:87) в матче Единой лиги ВТБ и заявил, что в концовке краснодарцы действовали предсказуемо для соперника.

— Сложно, несмотря на результат, назвать это поражением для «Локомотива-Кубань». Вернулись в игру, серьёзно отставая от соперника.

— Да, вернулись в игру. Но надо чуть стабильнее играть в течение всего матча. Нам сегодня не хватило энергии нужной. Мы с выезда, из Сербии прилетели. Мало времени для тренировок, много переездов. Не было той энергии, которая в таких матчах нужна. Можем играть лучше в дальне