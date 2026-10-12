Единая лига объявила символическую пятёрку третьей недели сезона-2026/2027

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку баскетболистов третьей игровой недели сезона-2026/2027. В неё вошли представители пяти разных команд.

Символическая пятёрка Единой лиги на 12 октября:

1. Ксэвьер Ратэн-Мэйс, УНИКС.

2. Мело Тримбл, ЦСКА.

3. Джеремайя Мартин, «Бетсити Парма».

4. Уэнделл Грин, «Автодор».

5. Георгий Жбанов, «Зенит».

Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.

Напомним, в сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).