Единая лига объявила символическую пятёрку третьей недели сезона-2026/2027
Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку баскетболистов третьей игровой недели сезона-2026/2027. В неё вошли представители пяти разных команд.
Символическая пятёрка Единой лиги на 12 октября:
1. Ксэвьер Ратэн-Мэйс, УНИКС.
2. Мело Тримбл, ЦСКА.
3. Джеремайя Мартин, «Бетсити Парма».
4. Уэнделл Грин, «Автодор».
5. Георгий Жбанов, «Зенит».
Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.
Напомним, в сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).