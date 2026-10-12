Источник: «Зенит» может переехать на бывшую арену СКА в Санкт-Петербурге

Баскетбольный клуб «Зенит», выступающий в Единой лиге ВТБ, может переехать из КСК «Арена» в «Ледовый дворец». Ранее на этом стадионе играл хоккейный клуб СКА из Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Сообщается, что генеральный директор «Зенита» Василий Одинцов вместе с несколькими руководителями различных отделов клуба отправились в Омск, чтобы посмотреть местную ледовую арену, а также то, как хоккейный клуб «Авангард» проводит матчи и организовывает матчдэи для болельщиков.

По словам источников, руководство петербургского клуба хочет организовать работу по примеру «Авангарда».