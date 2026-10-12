В «Голден Стэйт» не знают, с какой проблемой со здоровьем столкнулся Порзингис

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Кристапс Порзингис продолжает отсутствовать в тренировочном лагере команды из-за нераскрытой проблемы со здоровьем, в клубе до сих пор не знают точного диагноза и сроков его возвращения.

«Мы хотим его вернуть. Он очень талантливый игрок, мы думали, что он в хорошем состоянии. Так что это определённо тревожно. Всё, что мы можем делать, — это поддерживать его, предоставить всю возможную медицинскую помощь и эмоциональную поддержку, надеяться, что он скоро вернётся», — приводит слова главного тренера «Уорриорз» Стива Керра Sporting News.

В прошедшем сезоне Порзингис принял участие в 32 матчах, набирая в среднем 16,7 очка, 5,2 подбора и 2,5 передачи за игру.