Расписание предсезонных матчей НБА в ночь на 13 октября

В ночь с 12 на 13 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной день предсезонных матчей, в рамках которых поклонников североамериканской лиги ожидают четыре встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Баскетбол. НБА. Расписание предсезонных игр в ночь с 12 на 13 октября (время московское):

2:00 — «Атланта Хоукс» — «Оклахома-Сити Тандер».

2:00 — «Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс».

2:30 — «Нью-Йорк Никс» — «Миннесота Тимбервулвз».

4:00 — «Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс».

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим чемпионом НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».