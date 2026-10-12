«Я очень разочарован». Таунс — о решении «Никс» отложить переговоры по продлению контракта

Доминиканский центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс признался, что был разочарован решением клуба отложить переговоры о продлении его контракта до более позднего этапа сезона.

«Для меня это стало новостью. Я очень разочарован, мягко говоря. Это бизнес, но у нас есть и работа, которую нужно делать на площадке», — приводит слова Таунса журналист Джеймс Эдвардс в социальной сети Х.

Карл-Энтони был выбран командой «Миннесота Тимбервулвз» на драфте НБА 2015 года под общим первым номером. В «Миннесоте» выступал с 2015 по 2024 год, а затем был обменян в «Нью-Йорк Никс» в рамках сделки с «Шарлотт Хорнетс».

За свою карьеру шесть раз выступал на Матче звёзд, а в 2026-м помог «Нью-Йорку» стать чемпионом.