Егор Дёмин — о прогрессе: иногда даже сам не верю, что уже могу так делать

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о прогрессе, которого добился за межсезонье. Спортсмен досрочно завершил прошлый сезон НБА из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом. В своём дебютном сезоне в североамериканской лиге Егор принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

— Егор, ты много работал не только над тем, чтобы набрать мышечную массу, но и над тем, чтобы чаще проходить под кольцо и атаковать его. Расскажи, как ты начинаешь пожинать плоды этого труда?

— Да, как ты и сказал, я работал над этим всё лето, да и на самом деле начинал даже раньше. У меня постепенно меняется мышление, и теперь я действительно стараюсь чаще использовать такие возможности. Иногда даже сам не верю, что уже могу так делать, понимаешь? Из-за этого порой тороплюсь и промахиваюсь, потому что заранее ожидаю сопротивления, которого на самом деле нет.

Но в хорошем смысле для меня это здорово. Когда игра немного замедлится и я начну ещё лучше видеть свободные места для прохода, мне станет проще. Я перестану бояться, что кто-то догонит меня сзади и накроет бросок или что-то в этом роде. Тогда я смогу действовать спокойнее и буду знать, что довожу атаку до конца, а не просто бросаю мяч в щит, как сегодня пару раз, — сказал Дёмин на пресс-конференции.