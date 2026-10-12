Дёмин высказался о возможном переходе Леброна на позицию центрового в «Филадельфии»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о возможном появлении ветерана Леброна Джеймса на позиции центрового в «Филадельфии Сиксерс». Россиянин напомнил, что звёздный спортсмен уже играл в этой роли, поэтому подобный шаг не станет для него неожиданностью.

«Вы наверняка видели новости, что в какой-то момент сезона Леброн будет выходить центровым. Меня это не удивляет, потому что он уже играл на этой позиции и умеет это делать. Так что моя цель — стать настолько универсальным игроком, насколько это возможно», — сказал Дёмин на пресс-конференции.

Леброн отреагировал на то, как тренер Лю проигнорировал рэпера: