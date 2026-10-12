«Честно скажу». Гомельский — про сравнение студенческих команд России и США

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос об уровне студенческого баскетбола в России и США. Специалист признался, что не смотрел матчи ни второго дивизиона NCAA, ни российских студенческих коллективов, поэтому не стал делать выводы об их уровне.

— Как по вашему мнению, насколько студенческие команды России уступают NCAA. Понятно не топ-64, а хотя бы можно ли сравнивать с середняками или командами из низших лиг.

— Вы верно поставили вопрос. Всё познаётся в сравнении. Честно скажу, что не видел ни одного матча команд второго дивизиона NCAA. Но ведь я не видел и ни одного матча студенческих команд России. Так что спрашивать об этом лучше не у меня, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Массовая драка в матче женских команд в NCAA: