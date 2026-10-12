«Устроим бой в ринге». Дёмин рассказал, как игроки «Бруклина» пытались понять, кто сильнее

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями от работы с Чейни Джонсоном. Россиянин назвал партнёра одним из самых трудолюбивых игроков команды и рассказал, как в коллективе пытались определить самого сильного баскетболиста.

— Чейни в первых матчах играет во второй пятёрке и показывает хорошие результаты. Летом он тоже отлично проявил себя в Летней лиге. Что ты заметил в его игре во время тренировочного лагеря? Что тебя впечатлило? Как думаешь, какую пользу он может принести команде?

— Слушай, мне не хватит времени, чтобы рассказать, как сильно я им горжусь и как рад за него. И как же я рад, что он в нашей команде! Он самый трудолюбивый парень в зале. Приходит каждый день и работает без остановки.

У него просто огромный физический потенциал. Настоящий дар. Он очень сильный. У нас даже бывают споры в зале о том, кто самый сильный. Пытаемся выяснить, кто сильнее — он или ещё один наш парень. Возможно, однажды даже устроим им бой в ринге! (смеётся.)

Но главное — он невероятно много работает, и я очень рад за него. Думаю, со временем он заслужит полноценный контракт. И я уверен, что он станет отличным игроком. Рад, что могу играть с ним в одной команде.

Он выполняет на площадке ту работу, за которую мало кто хочет браться, и при этом очень ценит предоставленную ему возможность. Такое отношение встречается нечасто, и я его очень уважаю. Как раз недавно говорил ему об этом и сказал, что очень ценю его труд. Благодаря таким парням всем остальным становится проще, — сказал Дёмин на пресс-конференции.