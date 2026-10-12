«Важно было услышать». Дёмин рассказал о совете от трёхкратного участника Матча звёзд НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился подробностями разговора с товарищем по команде Джулиусом Рэндлом. Опытный форвард, трижды участвовавший в Матче всех звёзд НБА, призвал молодого россиянина чаще брать на себя роль лидера.

— Джулиус рассказывал, что советовал тебе активнее проявлять лидерские качества. Он говорил, что ты не настолько молод, чтобы отказываться вести команду за собой, и советовал не бояться этой ответственности.

— Да, мы действительно говорили об этом. Для меня как для игрока, готовящегося провести всего второй сезон в НБА, очень ценно слышать такие слова от человека, который провёл в лиге уже 12 лет. Сейчас у него, получается, 13-й сезон. Он сказал мне примерно следующее: «Веди нас за собой, говори, что делать. Мы здесь, так что руководи игрой, выполняй свою работу».

Для меня очень важно было это услышать. Благодаря таким словам я могу ещё увереннее общаться со всей командой. Ведь с приходом такого игрока, как Джулиус, мне нужно было понять, как правильно выстроить взаимодействие с ним и со всеми остальными.

Как я уже говорил, я действительно стараюсь стать лидером этой команды, но делать это прежде всего бескорыстно. Я хочу побеждать и готов делать всё, что для этого потребуется. Мне важно понимать каждого партнёра по команде — именно так я и стараюсь вести за собой остальных, — сказал Дёмин на пресс-конференции.