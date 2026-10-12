Гомельский указал, сколько европейцев в топ-10 сильнейших игроков НБА в данный момент

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил перспективы «Денвер Наггетс» перед новым сезоном НБА. Специалист усомнился, что клубу удастся существенно укрепить защиту, а также рассказал, сколько европейцев, по его мнению, входят в десятку сильнейших игроков лиги.

— В прошлом сезоне «Денвер» обладал лучшей атакой в лиге при 21-м показателе защиты, однако в это межсезонье команда потеряла [Пейтона] Уотсона и часть игроков скамейки, в связи с чем подписала 29-летнего лучшего защитника Евролиги [Альфа Диалло]. На ваш взгляд, в чём заключается смысл этого решения, учитывая существенную разницу в уровне мастерства исполнителей между НБА и остальным миром?

— В списке 10 сильнейших игроков НБА на этот сезон — пять неамериканцев, из которых четыре европейца. Разница в классе между лучшими продуктами из США и Европы стёрлась. Клубы НБА давно преодолели псевдопатриотические настроения. Уж если приходится выбирать, то выбирают лучшего, а не обязательного американца. Усилит ли «Денвер» свою защиту? Я сомневаюсь. Именно по этой причине не считаю «Денвер» реальным контендером, — написал Гомельский на своём официальном сайте.