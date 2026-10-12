Владимир Гомельский назвал главных претендентов на чемпионство в новом сезоне НБА

Баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал команды, которые будут бороться за чемпионский титул в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В список специалиста вошли четыре клуба.

— Как думаете, какие клубы будут главными претендентами на чемпионский титул в наступающем сезоне НБА?

— «Оклахома», «Сан-Антонио», «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфия», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Действующим чемпионом НБА является «Нью-Йорк», обыгравший в финале «Сан-Антонио» (4-1 в серии).

Ранее Гомельский допустил, каким может стать «Зенит» через месяц с учётом системы главного тренера команды Душко Ивановича.