Андрей Ведищев: ситуация с Кириллом Елатонцевым — безобразие

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев назвал безобразием ситуацию с баскетболистом Кириллом Елатонцевым, который самовольно покинул клуб.

«Конечно, мы будем отстаивать свои права. Это безобразие, что он играет против нас, никто не принял никаких мер. У нас был четырёхлетний контракт, нам заплатили только за один год. Федерация дала ему статус свободного агента. Я вообще не понимаю, как это можно было сделать», — приводит слова Ведищева издание ТАСС.

Елатонцев подписал с краснодарцами соглашение по системе «3+2», гарантированное до лета 2027 года, с опцией продления ещё на два сезона. В ноябре 2025 года он покинул расположение команды, а в декабре уехал в США, где играл за Университет Оклахомы в NCAA.

Летом 2026 года РФБ присвоила ему статус свободного агента, после чего он подписал контракт с ЦСКА. «Локомотив-Кубань» получил компенсацию, которая, по утверждению клуба, оказалась примерно в 25 раз ниже ожидаемой.