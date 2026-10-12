Купер Флэгг: думаю, я уже заслужил уважение партнёров по команде

Форвард и один из лидеров «Даллас Маверикс» Купер Флэгг высказался о своём прогрессе после старта второго сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В прошлом году порой мне казалось, что я действую практически вслепую. Очевидно, я ещё не сталкивался со многими подобными ситуациями. Думаю, в этом году наличие такого опыта очень помогает. Я чувствую, что подготовлен и готов к происходящему. Теперь поводов для беспокойства гораздо меньше.

Я только учусь увереннее выражать своё мнение. Быть таким молодым и при этом не иметь большого опыта порой непросто. Но, думаю, к этому моменту я уже заслужил уважение партнёров по команде. Я чувствую, что они действительно уважают меня и прислушиваются к моему мнению», — приводит слова Флэгга издание Clutch Points.