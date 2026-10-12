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Бэм Адебайо выбрал лучшую связку между Эдвардсом и Боллом, а также Дончичем и Ривзом

Бэм Адебайо выбрал лучшую связку между Эдвардсом и Боллом, а также Дончичем и Ривзом
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Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо назвал дуэт Энтони Эдвардса и Ламело Болла из «Миннесоты Тимбервулвз» более предпочтительным, чем связку Луки Дончича и Остина Ривза из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Сложно ответить, ведь ты видел, как играют Лука и Ривз. Но я назову Энта и Ламело. Думаю, они станут интересным дуэтом для «Миннесоты». Всё, что будет происходить за пределами площадки, будет просто уморительным. Особенно их занятия по работе с прессой вне площадки — это будет очень смешно», — сказал Адебайо в подкасте The Makeshift Project.

Болл перешёл в «Миннесоту», чтобы стать плеймейкером рядом с Эдвардсом. В прошлом сезоне он набирал 20,1 очка, 4,8 подбора и 7,1 передачи.

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