Видео: топ-10 моментов игровой недели Единой лиги

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видеоролик с лучшими 10 моментами игровой недели сезона-2026/2027, которая прошла в период с 5 по 11 октября.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Игроки, попавшие в топ-10 лучших моментов Единой лиги с 5 по 11 октября:

Уэнделл Грин («Автодор»);

Никита Курбанов (ЦСКА);

Ливио Жан-Шарль (ЦСКА);

Даниил Коско («Автодор»);

Алексей Покушевски («Локомотив-Кубань»);

Владислав Емченко («Зенит»);

Алекс Пойтресс («Зенит»);

Макар Коновалов (УНИКС);

Джален Рейнольдс (УНИКС);

Георгий Жбанов («Зенит»);

Айк Ирэбу («Зенит»);

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);

Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»);

Никита Евдокимов («Енисей»);

Тревелин Куин («Локомотив-Кубань»).