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Единая лига ВТБ — топ-10 моментов игровой недели с 5 по 11 октября 2026 года

Видео: топ-10 моментов игровой недели Единой лиги
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видеоролик с лучшими 10 моментами игровой недели сезона-2026/2027, которая прошла в период с 5 по 11 октября.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Игроки, попавшие в топ-10 лучших моментов Единой лиги с 5 по 11 октября:

  • Уэнделл Грин («Автодор»);
  • Никита Курбанов (ЦСКА);
  • Ливио Жан-Шарль (ЦСКА);
  • Даниил Коско («Автодор»);
  • Алексей Покушевски («Локомотив-Кубань»);
  • Владислав Емченко («Зенит»);
  • Алекс Пойтресс («Зенит»);
  • Макар Коновалов (УНИКС);
  • Джален Рейнольдс (УНИКС);
  • Георгий Жбанов («Зенит»);
  • Айк Ирэбу («Зенит»);
  • Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);
  • Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»);
  • Никита Евдокимов («Енисей»);
  • Тревелин Куин («Локомотив-Кубань»).
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