Видео: топ-10 моментов игровой недели Единой лиги
Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видеоролик с лучшими 10 моментами игровой недели сезона-2026/2027, которая прошла в период с 5 по 11 октября.
Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Игроки, попавшие в топ-10 лучших моментов Единой лиги с 5 по 11 октября:
- Уэнделл Грин («Автодор»);
- Никита Курбанов (ЦСКА);
- Ливио Жан-Шарль (ЦСКА);
- Даниил Коско («Автодор»);
- Алексей Покушевски («Локомотив-Кубань»);
- Владислав Емченко («Зенит»);
- Алекс Пойтресс («Зенит»);
- Макар Коновалов (УНИКС);
- Джален Рейнольдс (УНИКС);
- Георгий Жбанов («Зенит»);
- Айк Ирэбу («Зенит»);
- Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);
- Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»);
- Никита Евдокимов («Енисей»);
- Тревелин Куин («Локомотив-Кубань»).