Игроки ЦСКА рассказали о своих последних дорогих покупках

Игроки баскетбольного ЦСКА рассказали, какие самые дорогостоящие покупки совершили за последнее время.

Мело Тримбл: Самая дорогая покупка… Мой перелёт в Москву. Эта цена не устроила меня.

Никита Курбанов: А у меня тоже какие-то, по-моему, билеты… Куда-то покупал, не помню.

Иван Зайцев: Машина.

Антониус Кливленд: Мой билет на самолёт, чтобы прилететь сюда.

Кирилл Елатонцев: Массажёр-пистолетик.

Антон Астапкович: Я деньги не трачу направо и налево. Ну, жене iPhone.

Иван Ухов: iPad для Мирославы [дочери] мы покупали.

Каспер Уэйр: Билеты для моей семьи сюда. Да, это самое дорогое. Мы все заплатили много за них. Билеты дорогие сейчас, так что да, — рассказали баскетболисты в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА в телеграм-канале клуба.