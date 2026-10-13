Джерси Джордана со второго матча финала НБА 1998 года продано за рекордные $ 14 млн

Джерси «Чикаго Буллз», в котором Майкл Джордан играл во втором матче финала НБА 1998 года в «Дельта-центре» в Солт-Лейк-Сити, продано в рамках частной сделки за $ 14 млн. Об этом сообщает Hunt Auctions. Это рекордная известная цена за предмет баскетбольного мемориального рынка. Также это вторая самая дорогая игровая майка в истории — после майки Бейба Рута из Мировой серии 1932 года, проданной за $ 24,12 млн в 2024-м.

Фото: huntauctions.com

Сделка состоялась менее чем через две недели после того, как джерси Джордана из третьего матча финала-1998 было продано на аукционе за $ 12,26 млн, побив рекорд майки из первого матча той серии ($ 10,1 млн, 2022 год). В отличие от маек из первого и третьего матчей, майка из второго матча подписана Джорданом, что повышает её ценность. «Буллз» выиграли второй матч у «Юты Джаз» со счётом 93:88, Джордан стал лучшим снайпером с 37 очками.

Самые дорогие игровые майки в истории (все виды спорта):

1. Бейб Рут, «Нью-Йорк Янкиз», Мировая серия — 1932 — $ 24,12 млн.

2. Майкл Джордан, «Чикаго Буллз», второй матч финала НБА-1998 — $ 14,00 млн.

3. Майкл Джордан, «Чикаго Буллз», третий матч финала НБА-1998 — $ 12,26 млн.

4. Майкл Джордан, «Чикаго Буллз», первый матч финала НБА-1998 — $ 10,09 млн.

5. Диего Марадона, сборная Аргентины, четвертьфинал ЧМ-1986 — $ 9,28 млн.