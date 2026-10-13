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«НБА возвращается». Леброн Джеймс поделился ожиданиями от нового сезона

«НБА возвращается». Леброн Джеймс поделился ожиданиями от нового сезона
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Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс поговорил о возвращении НБА и шансах центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы на звание MVP.

«Ну что, НБА возвращается. Ещё один сезон. Да, мы снова в деле. До старта совсем недолго… Этот сезон станет для Вемби сезоном MVP? А почему бы и нет? В прошлом сезоне у него уже были основания претендовать на эту награду. Да — если учитывать, насколько сильно он влияет на игру во всех её аспектах.

Но обычно мы смотрим на то, кто выходит на первый план в концовках матчей. И, думаю, нам всем — и преданным болельщикам, и тем, кто просто следит за баскетболом, — важно пока не списывать со счетов «Оклахому», — сказал Джеймс в подкасте Mind the Game.

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