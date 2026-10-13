Егор Дёмин представил ретроформу «Бруклина» в честь 60-летия клуба

20-летний защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин представил новый комплект формы команды. Его дизайн отсылает к эпохе АБА.

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

«Возвращаем неподвластный времени стиль в честь 60-летия баскетбольной истории «Нетс», — говорится в публикации клуба в соцсети X.

В эпоху АБА команда выступала под названием «Нью-Йорк Нетс». В мае 1976 года она обыграла «Денвер Наггетс» со счётом 112:106 в шестом матче финальной серии и завоевала последний чемпионский титул в истории лиги. Одним из главных героев команды был Джулиус Ирвинг, известный как Доктор Джей. Он трижды становился самым ценным игроком АБА — в 1974, 1975 и 1976 годах — и помог «Нетс» выиграть чемпионат в 1974-м и 1976-м.

Напомним, предстоящий сезон станет для Дёмина вторым в НБА. На драфте 2025 года его выбрали под восьмым номером — это самый высокий результат в истории для российского баскетболиста.