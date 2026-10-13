Предсезонка НБА-2026/2027: результаты матчей 13 октября
В ночь с 12 на 13 октября состоялись предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В очередной игровой день поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
НБА. Результаты предсезонных игр с 12 на 13 октября:
«Атланта Хоукс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 113:110;
«Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 122:131;
«Нью-Йорк Никс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 104:122;
«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 119:109.
Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.
Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».
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