Предсезонка НБА-2026/2027: результаты матчей 13 октября

В ночь с 12 на 13 октября состоялись предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В очередной игровой день поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты предсезонных игр с 12 на 13 октября:

«Атланта Хоукс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 113:110;

«Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 122:131;

«Нью-Йорк Никс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 104:122;

«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 119:109.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».