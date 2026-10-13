15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты предсезонных матчей НБА в ночь с 12 на 13 октября 2026 года

Предсезонка НБА-2026/2027: результаты матчей 13 октября
Комментарии

В ночь с 12 на 13 октября состоялись предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В очередной игровой день поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты предсезонных игр с 12 на 13 октября:

«Атланта Хоукс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 113:110;
«Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 122:131;
«Нью-Йорк Никс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 104:122;
«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 119:109.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».

Следите за повесткой НБА на «Чемпионате»:
У Егора Дёмина не пошла игра в атаке. Впереди — возможная встреча с другим россиянином У Егора Дёмина не пошла игра в атаке. Впереди — возможная встреча с другим россиянином