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Эксперт предположил, какой будет стартовая пятёрка «Бруклина» с Дёминым в новом сезоне НБА

Эксперт предположил, какой будет стартовая пятёрка «Бруклина» с Дёминым в новом сезоне НБА
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Известный американский эксперт Билли Рейнхардт назвал 20-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в числе игроков стартовой пятёрки «Бруклина» на начало регулярного сезона-2026/2027 НБА.

«Похоже, стартовая пятёрка «Бруклин Нетс» на начало регулярного сезона будет такой: Егор Дёмин, Кеон Эллис, Майкл Портер-младший, Джулиус Рэндл и Дэйрон Шарп.

В ближайшем резерве — Нолан Траоре, Майкел Браун-младший, Ноа Клауни, Чейни Джонсон и Мо Вагнер. В третью группу входят Бен Сараф, Дрейк Пауэлл, Теренс Мэнн, Джош Майннот, Дэнни Вульф, Джошуа Джефферсон, а также Тайлер Билодо и Грант Нельсон.

«Бруклин» может завершить предсезонку без поражений: команда выиграла первые три матча. Во всех трёх встречах «Нетс» превосходили соперников по счёту, пока на площадке оставались игроки основных ротаций обеих команд», — написал Рейнхардт на своей страничке в социальной сети X.

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