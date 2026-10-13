15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Всё время в дороге и гостиницах». Андрей Ведищев — о проблемах «Локо» перед матчем с ЦСКА

«Всё время в дороге и гостиницах». Андрей Ведищев — о проблемах «Локо» перед матчем с ЦСКА
Комментарии

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что проблемы с логистикой и длительное нахождение в разъездах негативно сказались на физическом состоянии баскетболистов в матче Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (84:87), который состоялся в воскресенье, 11 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
87 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 24, Жан-Шарль - 14, Руженцев - 9, Уэйр - 8, Карпенко - 8, Кливленд - 6, Курбанов - 6, Астапкович - 5, Антонов - 5, Елатонцев - 2, Ганькевич, Чадов
Локомотив-Кубань: Куин - 21, Миллер - 20, Квитковских - 11, Самойленко - 10, Лопатин - 6, Покушевски - 5, Барашков - 4, Ведищев - 3, Темиров - 2, Фирсов - 2, Ворсулев, Абдулбасиров

«Нам приходится вылетать на два дня раньше, мы из-за этого меньше тренируемся, всё время находимся в дороге, гостиницах, пытаемся поддерживать форму.

Всё это