«Всё время в дороге и гостиницах». Андрей Ведищев — о проблемах «Локо» перед матчем с ЦСКА

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что проблемы с логистикой и длительное нахождение в разъездах негативно сказались на физическом состоянии баскетболистов в матче Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (84:87), который состоялся в воскресенье, 11 октября.

«Нам приходится вылетать на два дня раньше, мы из-за этого меньше тренируемся, всё время находимся в дороге, гостиницах, пытаемся поддерживать форму.

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