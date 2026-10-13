В Единой лиге оценили рост конкуренции в чемпионате

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о текущем уровне конкуренции в чемпионате, отметив, что в турнире сформировалась «большая шестёрка», а ряд клубов продолжает усиливаться по ходу сезона.

«Чемпионат разгоняется, во многих командах коллективы собраны очень хорошие. Когда игроков подбирают, необходимо время для того, чтобы все адаптировались, особенно там, где очень много изменений. Вот, например, ЦСКА же никто месяц назад не узнавал — а сейчас совершенно другая команда, совсем с другой защитой, с другой самоотдачей.

«Локомотив», имеет, наверное, лучшую скамейку. У них травмированы Хаджибегович, Найт, Ищенко. Я даже представить себе не могу, как играть против них, если все будут держать высокий темп. Даже сегодня они имели шансы зацепить игру, но у них вот эти важные броски были поспешными, на мой взгляд, не так тщательно они были подготовлены.

Мы имеем в чём-то необычный чемпионат, где стоит говорить даже не про большую четвёрку, а про большую шестёрку. Потому что уже и «Парма», и «Уралмаш» показали, что они претендуют на места в верхней части.

Не сбрасываем со счетов и МБА. Там очень много травмированных, но, когда они все будут здоровы, команда очень боеспособная. «Автодор», «Динамо» укрепляются уже по ходу сезона — и это очень важно, потому что выездные игры в Саратове и Владивостоке всегда очень интересны. Думаю, что вообще все команды могут прибавить, у всех есть достаточно опций для улучшения игры», — цитирует Кущенко телеграм-канал «Перехват».