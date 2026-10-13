Игравший за «Реал» баскетболист Егор Амосов рассказал о подготовке к первому сезону в NCAA

Лёгкий форвард Егор Амосов (UConn) в преддверии своего первого сезона в NCAA рассказал о своём опыте выступления в «Реале», адаптации в команде и общении с родителями.

«Меня зовут Егор Амосов, я первокурсник. В прошлом году я играл в «Реале». Ещё до того, как приехал в Мадрид, я видел, что сюда приезжают ребята из России и выбирают высокий уровень — наверное, один из самых сложных в мире. И я решил тоже постараться и попробовать играть здесь.

У нас с родителями разница во времени — около восьми часов. Я стараюсь поговорить с ними после тренировки или вечером. Когда я ложусь спать, они только просыпаются, а когда у меня заканчивается тренировка, они уже ложатся. Это немного сложно, но я стараюсь находить время.

Мне пришлось примерно за неделю выучить игровые схемы в нападении, чтобы быть готовым к тренировкам с командой. Думаю, я хорошо справился: смог стать полезнее команде и ещё одним вариантом в атаке. Все стараются тебе помочь. Каждый делает всё, что может, чтобы ты становился лучше», — сказал Амосов в видео, опубликованном пресс-службой университетской команды.