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Евролига: расписание матчей 13 октября

Евролига: расписание матчей 13 октября
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Сегодня, во вторник, 13 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидает семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

20:45 — «Фенербахче» — Жальгирис».
21:00 — АСВЕЛ — «Црвена Звезда».
21:30 — «Олимпия» — Реал Мадрид».
21:30 — «Баскония» — «Дубай».
21:30 — Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив.
21:30 — «Партизан» — «Панатинаикос».
22:00 — «Валенсия» — «Олимпиакос».

Календарь Евролиги сезона-2026/2027

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.

Турнирная таблица Евролиги сезона-2026/2027
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