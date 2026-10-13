Евролига: расписание матчей 13 октября

Сегодня, во вторник, 13 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидает семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

20:45 — «Фенербахче» — Жальгирис».

21:00 — АСВЕЛ — «Црвена Звезда».

21:30 — «Олимпия» — Реал Мадрид».

21:30 — «Баскония» — «Дубай».

21:30 — Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив.

21:30 — «Партизан» — «Панатинаикос».

22:00 — «Валенсия» — «Олимпиакос».

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.