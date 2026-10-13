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Воспитанник ЦСКА Садиков объяснил, как нужно играть «Динамо» в матче с армейцами

Воспитанник ЦСКА Садиков объяснил, как нужно играть «Динамо» в матче с армейцами
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Российский защитник приморского «Динамо» Николай Садиков высказался о предстоящей игре с действующим чемпионом Единой лиги московским ЦСКА, которая состоится завтра, 14 октября, во Владивостоке.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 12:30 МСК
Динамо В
Владивосток
Окончен
88 : 103
ЦСКА
Москва
Динамо В: Блэкмон - 19, Поллард - 18, Кроули - 16, Смит - 13, Личутин - 8, Стребков - 6, Семенченко - 4, Акрамов - 4, Ершов, Садиков, Денисов, Пресняков
ЦСКА: Руженцев - 23, Жан-Шарль - 18, Тримбл - 12, Кливленд - 11, Уэйр - 8, Елатонцев - 8, Астапкович - 6, М'Бай - 6, Карпенко - 4, Антонов - 3, Ганькевич - 2, Курбанов - 2

«Нам очень важно с первых секунд показать готовность к физической борьбе и максимальную самоотдачу в защите. Не менее важно выполнять все установки тренерского штаба, над которыми мы работаем в ходе подготовки к ЦСКА.

Но мне кажется, что ключевым фактором станут наши болельщики, которые погонят нас вперёд! Команда очень мотивирована наконец сыгра