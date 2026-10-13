Воспитанник ЦСКА Садиков объяснил, как нужно играть «Динамо» в матче с армейцами

Российский защитник приморского «Динамо» Николай Садиков высказался о предстоящей игре с действующим чемпионом Единой лиги московским ЦСКА, которая состоится завтра, 14 октября, во Владивостоке.

«Нам очень важно с первых секунд показать готовность к физической борьбе и максимальную самоотдачу в защите. Не менее важно выполнять все установки тренерского штаба, над которыми мы работаем в ходе подготовки к ЦСКА.

Но мне кажется, что ключевым фактором станут наши болельщики, которые погонят нас вперёд! Команда очень мотивирована наконец сыгра