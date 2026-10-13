Еврокубок: расписание матчей 13 октября

Сегодня, во вторник, 13 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Еврокубка в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников баскетбола ожидает пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Еврокубок. Результаты матчей 13 октября:



19:00 — «Бахчешехир» — «Манреза»;

19:00 — «Нептунас» — «Бурк»;

19:00 — «Лиеткабелис» — «ПАОК»;

21:00 — «Рома» — «Балкан»;

21:00 — «Тренто» — «Хемниц 99».

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A, B, C, D). По итогам регулярного чемпионата (матчи идут до 13 января 2027 года) 16 лучших команд (по четыре из группы) выходят в плей-офф.