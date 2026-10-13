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«Они больше не могут растрачивать его величие». Перкинс призвал «Денвер» обменять Йокича

«Они больше не могут растрачивать его величие». Перкинс призвал «Денвер» обменять Йокича
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс призвал руководство колорадского клуба «Денвер Наггетс» обменять 31-летнего лидера команды серба Николу Йокича, выступающего на позиции центрового.

«Денвер Наггетс не могут продолжать позволять себе растрачивать величие Йокичa.

В какой-то момент они должны поступить по отношению к нему правильно. Они должны выйти на рынок. Я твёрдо верю, что дуэт Йокич — Джамал Мюррэй исчерпал себя в попытках выиграть чемпионат с этими двумя парнями во главе атаки», — приводит слова Перкинса аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.

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