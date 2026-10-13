Никола Йокич ответил, при каком условии «Денвер» будет способен бороться за чемпионство

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сербский баскетболист Никола Йокич, выступающий на позиции центрового в составе клуба «Денвер Наггетс», выразил уверенность в том, что его команда будет способна войти в число претендентов на чемпионство в случае, если все члены коллектива подойдут к плей-офф без травм.

«Нам обязательно нужно оставаться здоровыми. Это будет для нас первостепенной задачей. Мы проваливали это испытание последние пару лет, думаю, два или три сезона подряд. Кажется, мы не были здоровы именно тогда, когда это было нужнее всего. Поэтому я считаю, что оставаться здоровыми и быть готовыми — это абсолютный приоритет», — приводит слова Йокича портал Basketball Sphere.