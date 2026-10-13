Кендрик Перкинс сделал смелое предположение насчёт роли Леброна в «Филадельфии»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс заявил, что 41-летний лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» соотечественник Леброн Джеймс может вывести команду в финал НБА, играя даже на позиции центрового.

«Мне не понравилась форма Джоэла Эмбиида [в первом матче]. Мне не понравилось то, как он двигался по площадке… На мой взгляд, Джоэл плохо перемещался, и это говорит мне о том, что в этом году Леброн Джеймс будет играть большую часть времени на позиции центрового. Леброну Джеймсу придётся так поступать, и знаете что ещё?

«Филадельфия Сиксерс» действительно может выиграть Восточную конференцию в этом сезоне и выйти в финал НБА с тем условием, что большинство игрового времени на позиции центрового будет занимать именно Леброн Джеймс», — приводит слова Перкинса аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.