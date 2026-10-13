Звезда НБА Йокич назвал топ-4 величайших баскетболистов в истории, не упомянув Леброна

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сербский баскетболист Никола Йокич, выступающий на позиции центрового в составе клуба «Денвер Наггетс», назвал четырёх величайших баскетболистов в истории.

«Наверное, Билл Расселл из-за всех его чемпионских титулов. Майкл Джордан, так как он изменил игру. Наверное, Уилт Чемберлен, поскольку у него были сумасшедшие статистические показатели.

А я ещё добавлю Стефена Карри, потому что этот парень тоже изменил игру, да и вообще он представитель моего поколения. Я играл против него, так что можно сказать, что именно Стеф изменил игру. Вот эти четверо», — приводит слова Йокича портал Sport Bible.