Йокич включил Вембаньяму в число самых сложных соперников, против которых играл в НБА

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сербский баскетболист Никола Йокич, выступающий на позиции центрового в составе клуба «Денвер Наггетс», перечислил самых сложных соперников, против которых играл в НБА.

«В НБА так много талантов. Сейчас лига настолько хороша, что здесь много, очень много крутых игроков. Но если говорить о моём поколении, то это Эмбиид, Таунс, Энтони Дэвис — все громкие имена, сейчас ещё появился Виктор. Так что прямо сейчас эта лига действительно богата талантами», — приводит слова Йокича портал Sport Bible.

Ранее Йокич назвал топ-4 величайших баскетболистов в истории, не упомянув Леброна.