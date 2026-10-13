«Объявлю об этом в соцсетях». Кайри Ирвинг — о завершении карьеры в баскетболе

34-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американо-австралиец Кайри Ирвинг, выступающий за техасскую команду «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, высказался насчёт завершения карьеры профессионального спортсмена.

«Я на самом деле не думаю об этом с точки зрения того, сколько ещё буду продолжать играть. Всегда буду рядом с баскетбольным сообществом, буду ли выступать в НБА или нет. Я чувствую, что моя цель гораздо больше, чем просто играть.

Но когда я развлекаю [фанатов], когда я выхожу играть и становлюсь лидером вместе с другими моими товарищами по команде в НБА, оставаясь тем, кто оказывает влияние и требует от самого себя совершенства, величия, — пока я могу каждый день просыпаться, вставать с постели и чувствовать себя хорошо, я буду продолжать играть.

И поддержка вокруг меня тоже невероятная. Я построил отличную систему поддержки, которая выходит далеко за пределы площадки. Так что играть в баскетбол — это лёгкая часть. Подготовка к нему — более трудная часть. Есть невидимые часы — это работа с весами, ежедневная рутина, которая иногда берёт над тобой верх, утомляет.

Но когда ты любишь что-то, когда ты любишь то, что делаешь, я думаю, все вы можете это подтвердить в той или иной степени. Когда ты любишь то, что делаешь каждый день, это не ощущается как работа. И с тех пор как я пришёл в лигу, усвоил много уроков о своём теле, о том, как тебя сбрасывают с вершины, или оттуда, где ты на пике, а затем приходится проходить через реабилитацию и заново строить свою идентичность на площадке.

У меня был опыт травм и возвращения. И я благодарен, что смог опереться на этот опыт. Так что буду продолжать играть, пока люблю просто быть в НБА, среди товарищей, в раздевалке. Когда этот день [моего ухода из НБА] наступит