«Сейчас главное — это играть». Кармело Энтони встал на защиту решения «Нью-Йорка»

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кармело Энтони заявил, что не был встревожен решением руководства команды «Нью-Йорк Никс» отложить переговоры о продлении контрактов со всеми игроками до более позднего этапа сезона.

«Я думаю, это более счастливые времена, просто сейчас всё движется так быстро: вы празднуете чемпионство, а потом снова наступает рабочая рутина, верно? Бизнес должен продолжаться. Думаю, для них было важно прекратить разговоры и сказать: «Мы вернёмся к этому вопросу. Мы займёмся этим по окончании сезона».

Но что должно произойти — произойдёт. Прямо сейчас главное — это играть в баскетбол. Давайте защищать этот чемпионский титул. Я считаю, обе стороны понимают это», — приводит слова Энтони портал ESPN.