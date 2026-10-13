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Никола Йокич объяснил, почему чемпионом НБА с 2019 года становились восемь разных клубов

Никола Йокич объяснил, почему чемпионом НБА с 2019 года становились восемь разных клубов
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31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сербский баскетболист Никола Йокич, выступающий на позиции центрового в составе клуба «Денвер Наггетс», поделился мнением насчёт того, почему за последние восемь лет чемпионом НБА становились восемь разных команд.

«Я думаю, всё дело просто в количестве талантливых парней, которые сейчас есть в НБА. Здесь хорошие, уникальные команды, которые состоят как из молодых, так и из опытных игроков, способных всё ещё конкурировать в лиге», — приводит слова Йокича портал Fadeaway World.

Ранее Йокич назвал топ-4 величайших баскетболистов в истории, не упомянув Леброна.

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