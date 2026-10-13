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Андрей Кириленко рассказал, как подбил Карлу Мэлоуну глаз на тренировке «Юты»

Андрей Кириленко рассказал, как подбил Карлу Мэлоуну глаз на тренировке «Юты»
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что во время одного из первых тренировочных сборов клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» подбил глаз своему одноклубнику, а также двукратному обладателю приза Самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона НБА американцу Карлу Мэлоуну.

«Я на локоть ни на чей не напарывался. Наоборот, помню, на тренировке разбил Карлу глаз — швы ему накладывали. А я знал, что к нему близко не надо подходить», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Россиянин был выбран руководством «Юты» на драфте НБА летом 1999 года. Андрей Кириленко выступал в составе «Юты» с 2001-го по 2011-й.

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