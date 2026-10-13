Андрей Кириленко рассказал, как подбил Карлу Мэлоуну глаз на тренировке «Юты»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что во время одного из первых тренировочных сборов клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» подбил глаз своему одноклубнику, а также двукратному обладателю приза Самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона НБА американцу Карлу Мэлоуну.

«Я на локоть ни на чей не напарывался. Наоборот, помню, на тренировке разбил Карлу глаз — швы ему накладывали. А я знал, что к нему близко не надо подходить», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Россиянин был выбран руководством «Юты» на драфте НБА летом 1999 года. Андрей Кириленко выступал в составе «Юты» с 2001-го по 2011-й.