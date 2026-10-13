Андрей Кириленко признался, что американцы узнавали его ещё до дебюта в НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко признался, что болельщики «Юты» начали узнавать его ещё до дебютного матча в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Меня начали узнавать ещё в тренировочном лагере, то есть до моего первого сезона. Это очень странно, потому что я был молодым игроком, новичком. В Юте очень внимательно следили за командой. Мне кажется, из-за того, что я из России, новый и молодой игрок, болельщики проявляли ко мне особое внимание», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Россиянин был выбран руководством «Юты» на драфте НБА летом 1999 года. Андрей Кириленко выступал в составе «Юты» с 2001-го по 2011-й.