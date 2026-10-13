Бывшая девушка чемпиона НБА Пола Пирса обвинила его в сокрытии части доходов и активов

Бывшая возлюбленная бывшего форварда «Бостон Селтикс» Пола Пирса Принцесс Сантьяго вернулась в суд в рамках спора о выплате алиментов на их общего сына, обвинив баскетболиста в сокрытии финансовой информации.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось издание TMZ, Сантьяго утверждает, что Пирс не предоставил полные банковские выписки и не раскрыл данные о своих трастовых выплатах и активах. Она также заявляет, что он не предоставил информацию о своих доходах от Fox Sports 1 и доле в коммерческой недвижимости. Кроме того, по её словам, Пирс не выплатил ей $ 10 тыс., которые суд ранее постановил предоставить для найма судебного бухгалтера.

В своём ходатайстве Сантьяго просит дополнительно $ 40 тыс. на судебные издержки и требует выплаты тех самых $ 10 тыс.