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Тренер «Динамо» Козин оценил первую в истории клуба выездную серию в Единой лиге

Тренер «Динамо» Козин оценил первую в истории клуба выездную серию в Единой лиге
Комментарии

Главный тренер приморского «Динамо» Сергей Козин подвёл итоги первой в истории клуба выездной серии в Единой лиге ВТБ.

— Позади непростая выездная серия: почти месяц вдали от дома, постоянные перелёты и интенсивные тренировки. Как команда перенесла эти нагрузки и как проходит восстановление во Владивостоке?
— Выездная серия сложилась для нас непросто. Команда провела почти месяц вдали от дома, включая предсезонные встречи и первые официальные матчи.

Постоянные переезды, жизнь в гостиницах и интенсивный тренировочный процесс, конечно, сказались на физическом состоянии игроков. В Казани нам не удалось показать свою лучшую игру, к тому же для Нейта Полларда это был первый матч в составе команды, поэтому нам ещё не хватало сыгранности.

В Самаре получилось значительно лучше: ребята продемонстрировали отличную самоотдачу и смогли добиться первой победы. Сейчас мы наконец вернулись во Владивосток, на свою тренировочную базу, и продолжаем подготовку к домашнему дебюту, — приводит слова Козина пресс-служба «Динамо».

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