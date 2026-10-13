Леброн Джеймс поделился списком дел на день. В нём семь пунктов

Звёздный ветеран Леброн Джеймс разместил новый пост на своей странице в социальной сети, где поделился списком задач на день. В него вошли семь пунктов, связанных с настроением и отношением к жизни.

41-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» предложил себе улыбаться, радоваться жизни, быть благодарным, любить и быть любимым, вдохновлять и мотивировать окружающих, сохранять оптимизм и перестать тревожиться.

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Минувшим летом Леброн перешёл в «Филадельфию Сиксерс». В настоящий момент форварду 41 год.

Ранее Джеймс поделился ожиданиями от нового сезона НБА.