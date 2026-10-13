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В «Зените» отреагировали на слухи о переезде на бывшую арену СКА в Санкт-Петербурге

В «Зените» отреагировали на слухи о переезде на бывшую арену СКА в Санкт-Петербурге
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Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Василий Одинцов прокомментировал информацию о возможном переезде команды в «Ледовый дворец», в котором ранее выступал хоккейный клуб СКА из КХЛ.

«Обмен опытом не всегда подразумевает бездумное копирование бизнес-модели. Баскетбольный клуб «Зенит» проводит регулярный мониторинг цен на приобретаемые товары, работы и услуги — это стандартная корпоративная процедура.

Все домашние матчи первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027 и ближайшие матчи Winline Basket Cup «Зенит» планирует проводить в КСК «Арена», — приводит слова Одинцова «Фонтанка».

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