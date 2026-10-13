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Источник: «Баскония» и «Зенит» ведут переговоры о распределении зарплаты Ховарда

Источник: «Баскония» и «Зенит» ведут переговоры о распределении зарплаты Ховарда
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Испанская «Баскония» и санкт-петербургский «Зенит» продолжают переговоры о переходе защитника Маркуса Ховарда.

Клубы обсуждают, какой процент зарплаты игрока будет платить каждая сторона. Сделка может зависеть от доли зарплаты, которую «Зенит» будет выплачивать «Басконии», а не от полных 100%. Об этом сообщает журналист Кевин Фернандес на своей странице в социальной сети Х.

Испанскому клубу не нужно, чтобы петербуржцы выплачивали трансферную компенсацию, для «Басконии» достаточно сэкономить значительную часть зарплаты Ховарда. За этот сезон баскетболист получит € 2,2 млн, а за следующий — € 2,4 млн.

Ожидается, что в сегодняшнем матче Евролиги с БК «Дубай» Ховард должен принять участие.

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