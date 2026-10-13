Тренер УНИКСа Каракаш высказался о предстоящем матче с «Уралмашем»

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уралмашем» в Единой лиге ВТБ, который состоится 14 октября.

«В среду нас ждет чрезвычайно тяжелая игра. «Уралмаш» — отличная команда, к тому же очень амбициозная. Последние несколько лет они стремятся пробиться в четверку лучших. В матче с ЦСКА в Москве уральцы показали, насколько опасны, если позволить им выступать на таком уровне. Поэтому от своей команды я жду той же игры, что мы демонстрировали в последних трёх матчах. Нам необходимо отлично защищаться, поддерживать высокую интенсивность и навязывать свой темп.

В задней линии наших соперников отмечу Криса Клемонса, Дэвида Эфиани и Тимофея Герасимова, а из «больших» — Данило Тасича и Октавиуса Эллиса. Сейчас, возможно, кто-то из них играет н