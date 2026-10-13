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Тренер УНИКСа Каракаш высказался о предстоящем матче с «Уралмашем»

Тренер УНИКСа Каракаш высказался о предстоящем матче с «Уралмашем»
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Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уралмашем» в Единой лиге ВТБ, который состоится 14 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 84
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Адамс - 26, Ратэн-Мэйс - 24, Рейнольдс - 19, Брайс - 7, Шаманич - 7, Беленицкий - 5, Маккормак - 4, Захаров - 3, Гудумак, Коновалов, Бабурин, Узинский
Уралмаш: Клемонс - 23, Герасимов - 17, Вольхин - 15, Эллис - 9, Попов - 7, Даглас - 5, Эфиани - 2, Тасич - 2, Кривых - 2, Абрамов - 2, Карданахишвили, М. Кулагин

«В среду нас ждет чрезвычайно тяжелая игра. «Уралмаш» — отличная команда, к тому же очень амбициозная. Последние несколько лет они стремятся пробиться в четверку лучших. В матче с ЦСКА в Москве уральцы показали, насколько опасны, если позволить им выступать на таком уровне. Поэтому от своей команды я жду той же игры, что мы демонстрировали в последних трёх матчах. Нам необходимо отлично защищаться, поддерживать высокую интенсивность и навязывать свой темп.

В задней линии наших соперников отмечу Криса Клемонса, Дэвида Эфиани и Тимофея Герасимова, а из «больших» — Данило Тасича и Октавиуса Эллиса. Сейчас, возможно, кто-то из них играет н