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«Зенит» расторг контракт с американским защитником, ранее покинувшим приморское «Динамо»

«Зенит» расторг контракт с американским защитником, ранее покинувшим приморское «Динамо»
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«Зенит» объявил о расторжении контракта с американским защитником Маликом Ньюмэном. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Ньюмэн присоединился к петербургскому клубу в конце сентября 2026 года. За это время он принял участие в трёх играх за «Зенит», в среднем набирая два очка и делая 1,3 передачи. Ранее он выступал за владивостокское «Динамо», в составе которого стал победителем предсезонного турнира в Саратове и был признан лучшим игроком полуфинала турнира памяти В.Е. Родионова, набрав 26 очков.

20 сентября «Динамо» объявило об уходе Ньюмэна, а через девять дней игрок подписал контракт с «Зенитом».

«Зенит» благодарит Малика за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном заявлении клуба из Санкт-Петербурга.

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