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Фенербахче — Жальгирис, результат матча 13 октября 2026, счет 99:80, Евролига — 2026/2027

«Фенербахче» уверенно обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги
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Во вторник, 13 октября, в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу состоялся матч между клубом «Фенербахче» и литовской командой «Жальгирис». Игра прошла на арене Ulker Spor ve Etkinlik Salonu в Стамбуле, Турция, и завершилась победой хозяев. Финальный счёт — 99:80 (27:14, 23:29, 28:13, 21:24).

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
13 октября 2026, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
99 : 80
Жальгирис
Каунас, Литва
Фенербахче: Ларкин, Бингэм, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хортон-Такер, Джузэнг, Форрест, Ки, Клайберн, Шилдс, Саргюнас
Жальгирис: Браун, Эдвардс, Ли, Тубелис, Ло, Слева, Валанчюнас, Блажевич, Григонис, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Самым результативным игроком в составе «Фенербахче» стал датский баскетболист Шейвон Шилдс с 17 очками. Также на его счету три подбора.

Среди баскетболистов литовской команды отличился американец Карсен Эдвардс. Он набрал 20 очков и отдал две передачи.

Напомним,