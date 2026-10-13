«Фенербахче» уверенно обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги

Во вторник, 13 октября, в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу состоялся матч между клубом «Фенербахче» и литовской командой «Жальгирис». Игра прошла на арене Ulker Spor ve Etkinlik Salonu в Стамбуле, Турция, и завершилась победой хозяев. Финальный счёт — 99:80 (27:14, 23:29, 28:13, 21:24).

Самым результативным игроком в составе «Фенербахче» стал датский баскетболист Шейвон Шилдс с 17 очками. Также на его счету три подбора.

Среди баскетболистов литовской команды отличился американец Карсен Эдвардс. Он набрал 20 очков и отдал две передачи.

Напомним,