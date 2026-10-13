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АСВЕЛ — Црвена Звезда, результат матча 13 октября 2026, счет 82:84, Евролига — 2026/2027

«Црвена Звезда» обыграла АСВЕЛ благодаря броску на последней секунде матча
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Во вторник, 13 октября, в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу состоялся матч между клубом АСВЕЛ и сербской командой «Црвена Звезда». Игра прошла на арене «LDLC» в Лионе, Франция, и завершилась поражением хозяев. Финальный счёт — 82:84 (23:26, 23:16, 21:24, 15:18).

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
13 октября 2026, вторник. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
82 : 84
Црвена Звезда
Белград, Сербия
АСВЕЛ: Кейл, Вашингтон Мл., Миллз, Масса, Гач, Боломбой, Лайти, Бессон, Пон, Уотерс, Сестина, Краудер
Црвена Звезда: Джонс, Уэйлер-Бэбб, Батлер, Давидовац, Картер, Добрич, Джуришич, Болдуин Мл., Нвора, Оджелей, Кремер, Монеке

Самым результативным игроком в составе АСВЕЛа стал баскетболист Бот Гач с 19 очками. Также на его счету три подбора.

Среди баскетболистов сербской команды отличился нигерийский форвард Чима Монеке. Он набрал 18 очков.

Напомним, регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 1