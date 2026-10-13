«Црвена Звезда» обыграла АСВЕЛ благодаря броску на последней секунде матча

Во вторник, 13 октября, в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу состоялся матч между клубом АСВЕЛ и сербской командой «Црвена Звезда». Игра прошла на арене «LDLC» в Лионе, Франция, и завершилась поражением хозяев. Финальный счёт — 82:84 (23:26, 23:16, 21:24, 15:18).

Самым результативным игроком в составе АСВЕЛа стал баскетболист Бот Гач с 19 очками. Также на его счету три подбора.

Среди баскетболистов сербской команды отличился нигерийский форвард Чима Монеке. Он набрал 18 очков.

Напомним, регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 1