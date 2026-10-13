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Барселона — Маккаби, результат матча 13 октября 2026, счет 90:87, Евролига — 2026/2027

«Барселона» обыграла «Маккаби» благодаря трёхочковому на последней секунде матча
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Во вторник, 13 октября, в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу состоялся матч между клубом «Барселона» и израильской командой «Маккаби». Игра прошла на арене «Палау Блауграна» в Испании и завершилась победой каталонской команды. Финальный счёт — 90:87 (23:24, 17:18, 27:22, 23:23).

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
13 октября 2026, вторник. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
90 : 87
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Барселона: Пантер, Гибсон, Мартин, Умуде, Робинсон, Брисуэла, Убаль, Нкамхуа, Эвбуомван, Бальцеровски, Небо, Парра
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Бэкот, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Уоллес, Лиф, Тайс, Мадар, Колсон

Самым результативным игроком в составе «Барселона» стал американский баскетболист Кевин Пантер с 19 очками. Также на его счету три передачи. Среди баскетболистов израильской команды отличился защитник Ям Мадар. Он набрал 22 очка.

Напомним, регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и про