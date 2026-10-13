«Барселона» обыграла «Маккаби» благодаря трёхочковому на последней секунде матча

Во вторник, 13 октября, в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу состоялся матч между клубом «Барселона» и израильской командой «Маккаби». Игра прошла на арене «Палау Блауграна» в Испании и завершилась победой каталонской команды. Финальный счёт — 90:87 (23:24, 17:18, 27:22, 23:23).

Самым результативным игроком в составе «Барселона» стал американский баскетболист Кевин Пантер с 19 очками. Также на его счету три передачи. Среди баскетболистов израильской команды отличился защитник Ям Мадар. Он набрал 22 очка.

Напомним, регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и про